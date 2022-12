Prefeitura de Camaçari entrega panetones mofados para pessoas em vulnerabilidade

Beneficiários de programas sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade social de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, receberam panetones mofados em cestas de Natal distribuídas pela prefeitura.

As imagens com os panetones que estavam mofados foram compartilhadas. O alimento aparenta ter manchas e sinais de mofo. A prefeitura confirmou que os alimentos foram entregues estragados, mas não especificou quantas cestas foram entregues.

Procurada, a Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) afirmou que a empresa responsável pelo fornecimento dos panetones que compõem as Cestas de Natal foi notificada após “detecção de avarias” em “algumas unidades” do produto.

A pasta reforçou que está adotando as medidas administrativas para reaver as unidades que apresentaram problema.

A Sedes informou também que as cestas estragadas não acarretarão em prejuízo financeiro para a Prefeitura, e nem para os beneficiários, considerando que a empresa terá que fazer a reposição dos produtos avariados sem qualquer custo adicional, conforme o previsto em contrato.