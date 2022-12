Os donos do hit Tá Chorando Por Quê?, a banda Preto no Branco promete fazer história no gênero gospel. Luã Freitas, Silas Simões e Fadi Gonçalves vão se apresentar no Réveillon da Paulista, em São Paulo.

Preto No Branco tem mais de um bilhão e meio de visualizações apenas no YouTube e quase quatro milhões de inscritos na mesma plataforma. Tá Chorando Por Quê? soma mais de 13 milhões de views e mais de 36 milhões de plays no Spotify.

A estimativa é de que o megaevento de Réveillon receba mais de dois milhões de pessoas. Além da presença da banda Preto No Branco, o Réveillon da Paulista vai contar com shows de Fafá de Belém, Padre Fábio de Melo, Xamã, Tierry, Leonardo e a bateria da escola de samba Mancha Verde.

The post Preto no Branco: Réveillon na Paulista terá show gospel pela 1ª vez first appeared on Metrópoles.