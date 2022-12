PRF detém homem de 38 anos por tentativa de homicídio em Eunápolis

No último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem por tentativa de homicídio. O fato aconteceu no Km 74 da BR 367, trecho do município de Eunápolis, sul da Bahia.

Era por volta das 06 horas quando a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito com possíveis vítimas. Ao chegar no local informado, os policiais avistaram um veículo GM/Onix de cor branca capotado às margens da rodovia. Também foi avistado um homem sentado com sinais de embriaguez.

A aproximadamente 600 metros de distância do veículo, a equipe encontrou duas mulheres acenando para a viatura. Segundo uma delas, o seu namorado havia tentado matá-las puxando o freio de mão do veículo ainda em movimento quando estavam voltando de um evento festivo.

Após todos receberem atendimento médico adequado, o homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Eunápolis para adoção das medidas cabíveis.