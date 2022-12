Um trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Feira de Santana (BA) resultou na apreensão de mais de 2 milhões de maços de cigarros contrabandeados. O flagrante ocorreu na terça-feira (6/12) e representa a maior apreensão do gênero feito no país neste ano.

Três motoristas foram presos na ação que representou um desfalque de mais de R$ 7 milhões ao crime organizado.

Segundo a PRF, o material era transportado em quatro caminhões, que foram abordados em Feira de Santana e no distrito de Humildes, no mesmo município. Durante as abordagens, a equipe constatou que a carga transportada era toda composta de cigarros contrabandeados.

Leia a matéria completa no portal Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

The post PRF faz maior apreensão de cigarros contrabandeados no país neste ano first appeared on Metrópoles.