PRF inicia a Operação Rodovida que vai fiscalizar e coibir infrações

Época de férias e feriados significa aumento de veículos nas estradas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal deu início, nesta quinta-feira, à Operação Rodovida, que prossegue durante as festas de Natal e Ano Novo; e termina no último dia do feriado de Carnaval, em fevereiro de 2023.

Durante todo esse período, a PRF vai aumentar a presença dos agentes nas rodovias, principalmente nos locais e nos horários em que os acidentes são mais frequentes. Os policiais vão fiscalizar e coibir infrações de trânsito, condutas perigosas dos motoristas, embriaguez ao volante, e também realizar campanhas educativas junto aos passageiros e condutores.

A Operação Rodovida foi lançada durante uma solenidade em Brasília, nesta quinta-feira. Na ocasião, o diretor de Operações da PRF, inspetor Djairlon Henrique Moura, disse que a corporação tem o dever de garantir a segurança dos usuários de rodovias no período mais movimentado do ano.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, também participou do evento. Ele destacou que a Operação Rodovida tem alcançado bons resultados na proteção da vida nas estradas do país.

Criada em 2011, a Operação Rodovida passou a ser um programa nacional desde o ano passado.

