PRF prende dupla com arma, munição e drogas em Teixeira

Além de uma pistola calibre .40, os homens portavam anfetaminas e maconha.

Policiais rodoviários federais prenderam, na tarde de hoje (20), dois homens que portavam uma arma de fogo, munições e drogas. O fato aconteceu durante abordagem no Km 880 da BR 101, município de Teixeira de Freitas (BA).

Era por volta das 14 horas quando os policiais abordaram um caminhão VW/24.250 durante comando de fiscalização de trânsito. Dentro do veículo a equipe encontrou uma pistola calibre .40 com 10 munições intactas. Também foram encontradas 2 cartelas com 9 comprimidos de anfetaminas e uma pequena quantidade de maconha.

O condutor não apresentou nenhuma documentação que autorizasse o porte do armamento.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Teixeira de Freitas para adoção das medidas que a lei requer.