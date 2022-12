PRF prende homem por acusação de homicídio em Eunápolis

O homem de 33 anos era foragido da justiça de Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite do último domingo (04), um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. As atividades aconteceram no quilômetro 720 da BR 101, próximo ao município de Eunápolis (BA).

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, os policiais abordaram um veículo Hyundai/Hb20s de cor preta por ter realizado uma ultrapassagem em local proibido. Durante a abordagem, a equipe constatou que o condutor tinha emitido em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 30 de julho de 2018.

Diante do fato, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.