PRF prende motorista embriagado que causou acidente

Acidente aconteceu após o condutor desobedecer ordem de parada e fugir em alta velocidade.

Na tarde deste domingo (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 47 anos por embriaguez ao volante e direção perigosa. O fato aconteceu no Km 920 da BR 101, próximo ao distrito de Itabatã (BA).

Durante fiscalização de trânsito, o condutor de um veículo Vw/Golf de cor prata desobedeceu a ordem de parada dos policiais e empreendeu fuga em alta velocidade. Prontamente, a equipe realizou o acompanhamento tático. Durante a evasão, ao entrar no distrito de Itabatã, o condutor provocou um acidente do tipo colisão frontal com um Vw/Gol de cor branca.

Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, constatou-se o teor de 0.58 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do regulamentar.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para que fossem adotadas as medidas legais.