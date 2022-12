PRF recupera carro roubado em Eunápolis

O veículo foi identificado durante uma ronda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado na noite do último domingo (18). A ocorrência foi registrada no Km 722 da BR 101, próximo ao município de Eunápolis, sul do estado.

Durante ronda, a equipe identificou um veículo VW/GOL de cinza com ocorrência de roubo registrada no sistema de segurança. Prontamente, os policiais realizaram a abordagem para verificação.

Questionado, o condutor informou que tinha adquirido o veículo recentemente na cidade de Eunápolis (BA) porém, quando tentou realizar a transferência, constatou a ilicitude do automóvel. Segundo relato, ele estaria retornando para desfazer a negociação.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil competente para adoção das medidas legais.