Produtores baianos participam de missão técnica na Serra da Canastra

Por meio do Projeto de Desenvolvimento de Queijarias Artesanais, com apoio do Sebrae e Sicoob Extremo Sul, um grupo formado por 15 produtores participou de uma missão técnica em Minas Gerais para conhecer a experiência de desenvolvimento regional e setorial da região da Serra da Canastra, referência na produção do queijo que foi registrado como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. A missão foi realizada na cidade de São Roque de Minas, entre os dias 21 e 26 de novembro.

Além de conhecer a experiência na produção do queijo Canastra, o grupo pôde aprender mais sobre a importância da capacitação para proporcionar melhorias na entrega dos produtos, bem como a implantação de inovações e tecnologias do setor queijeiro.

Na ocasião, os participantes da missão foram apresentados à Associação dos Produtores de Queijo Canastra – APROCAN, buscando entender o processo de uma região com Indicação Geográfica, bem como o reflexo na valorização e rastreabilidade do produto final. Os produtores também conheceram os principais requisitos para a regularização de uma queijaria.

Continuando a imersão e atualizações, os produtores conheceram a produção do queijo artesanal de leite cru, maturação dos queijos e climatização da sala de cura, procedimentos operacionais, de desinfecção e segurança.

Os produtores do Extremo Sul da Bahia vêm crescendo nos últimos anos, conquistando desde o Selo de Inspeção Municipal a premiações internacionais, fatores que corroboram o setor de queijos, lácteos e o agronegócio na região. Além do Sebrae e da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), com as capacitações técnicas, novos parceiros trazem também apoio aos pequenos produtores.

O programa

O projeto Leite e Derivados, com atenção ao agronegócio, durante o ano de 2022 proporcionou a 350 produtores, representando os 21 municípios que compõem a região, a capacitação e atendimento que necessitavam aos seus empreendimentos. Para o próximo ano, a meta é avançar no plano de Desenvolvimento de Queijarias Artesanais e proporcionar maior aprendizado também a novos produtores da região.