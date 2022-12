Proposta agrada e Suárez fica perto de ser o novo reforço do Grêmio

A novela Grêmio e Suárez parece estar próxima de um final feliz. A proposta do Tricolor Gaúcho agradou e o atacante uruguaio liberou os empresários a negociarem com o time de Porto Alegre.

Na proposta apresentada pelo Grêmio, o ex-atacante da seleção uruguaia terá dois anos de contrato e o maior salário do elenco, segundo o jornalista JB Filho.

Além disso, vale destacar que o Imortal, como é conhecido, vai contar com apoio de parceiros e um grande projeto de marketing para contar com o centroavante que esteve na Copa do Mundo do Catar.

Luis Suárez (35 anos) é o líder em gols e assistências da história do Uruguai por Copas do Mundo.

16 jogos

7 gols

4 assistências

120 mins p/ participar de gol

40 chutes (24 no gol)

60% pontaria no chute (!)

21 passes decisivos

Nota Sofascore 7.26 pic.twitter.com/KzJvmsAkF4

— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 2, 2022

Caso o negócio com o Grêmio não seja concretizado, Luisito Suárez irá retomar as negociações com o Cruz Azul, clube do México.

Em 2022, o atacante voltou ao seu país natal para atuar pelo Nacional, clube do coração. Desde então, Suárez fez 19 partidas, onde marcou oito gols e contribuiu com quatro assistências.

Além do atacante, o Grêmio segue de olho em no goleiro Sergio Rochet, da Seleção Uruguaia e também do Nacional, e, com a ajuda, de investidores, deve fazer uma proposta.

