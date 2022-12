PSG, City, Flamengo: veja ranking dos clubes com mais gols na Copa do Mundo

Entre todos os dirigentes de clubes que acompanharam a Copa do Mundo, Nasser Al-Ghanim Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, com certeza é o mais realizado. Os jogadores que atuam pelo time francês fizeram 18 gols no Mundial, mais que os segundos colocados, Manchester City e Barcelona, com oito cada.

No ranking de artilharia de clubes na Copa, o Milan figura em quarto, com sete gols. Chelsea e Tottenham, do brasileiro Richarlison, tiveram seis, enquanto Atlético de Madrid e Manchester United, de Casemiro, ‘balançaram as redes’ cinco vezes.

A única equipe brasileira que teve um representante que fez gol no Mundial foi o Flamengo, com Arrascaeta, que marcou duas vezes pela Seleção Uruguaia.

Já o único atleta sem clube a balançar as redes foi Cristiano Ronaldo.

Ranking dos clubes com mais gols na Copa do Mundo:

18 gols

Paris Saint-Germain: Mbappe (8), Messi (7), Soler (1), Neymar (2)

8 gols

Barcelona: Ferran Torres (2), Lewandowski (2), Gavi (1), Frenkie de Jong (1), Andreas Christensen (1), Memphis Depay (1)

Ferran Torres (2), Lewandowski (2), Gavi (1), Frenkie de Jong (1), Andreas Christensen (1), Memphis Depay (1) Manchester City: Julian Alvarez (4), Gundogan (1), Foden (1), Grealish (1)

7 gols

Milan: Giroud (3), Rafael Leão (2)

6 gols

Chelsea: Havertz (2), Pulisic (1), Sterling (1), Koulibaly (1), Ziyech (1)

Havertz (2), Pulisic (1), Sterling (1), Koulibaly (1), Ziyech (1) Tottenham: Richarlison (3), Harry Kane (2), Perisic (1)

5 gols

Manchester United: Rashford (3), Bruno Fernandes (2), Casemiro (1)

Rashford (3), Bruno Fernandes (2), Casemiro (1) Atlético de Madrid: Morata (3), João Felix (1), Molina (1)

4 gols

Fenerbahçe: Enner Valencia (3), Batshuayi (1)

Enner Valencia (3), Batshuayi (1) Benfica: Gonçalo Ramos (3), Enzo Fernandez (1)

Gonçalo Ramos (3), Enzo Fernandez (1) Ajax: Kudus (2), Klassen (1), Blind (1)

3 gols