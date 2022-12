Quartas de final da Copa do Mundo: veja jogos, datas, horários e análise

Depois de 17 dias e 56 jogos, a maratona de futebol na Copa do Mundo do Catar tem uma pausa nesta quarta (7) e quinta-feiras (8). A bola volta a rolar na sexta, para o início das quartas de final. O Superesportes traz os confrontos, as datas, os horários e uma breve análise do que vem por aí no Mundial.

Brasil x Croácia Sexta-feira, 12h, no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan

A seleção que avançar enfrenta Holanda ou Argentina na semifinal

A Seleção Brasileira abre as quartas de final contra a atual vice-campeã mundial Croácia. A equipe do técnico Tite ganhou moral com a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas, demonstrou repertório, recuperou lesionados (Neymar e Danilo) e se saiu bem sem um lateral-esquerdo de origem.

Deve ter o controle ofensivo contra a Croácia, que chega desgastada física e emocionalmente após passar pelo Japão nos pênaltis. O Brasil é favorito, mas vai enfrentar um adversário forte, experiente e com boas peças individuais, como Lovren, Brozovic, Kovacic, Perisic, Kramaric e, em especial, Luka Modric, ex-melhor jogador do mundo.

Holanda x Argentina Sexta-feira, 16h, no Estádio Icônico de Lusail, em Lusail

A seleção que avançar enfrenta Brasil ou Croácia na semifinal

É um dos mais importantes clássicos intercontinentais, que opõe duas escolas muito influentes na história do futebol. Nos jogos mais importantes em Copas do Mundo, os argentinos levaram a melhor na final de 1978 e na semi de 2014, enquanto os holandeses saíram vitoriosos nas quartas de 1998.

O jogo no Catar coloca frente a frente adversários em ascensão durante o Mundial. A Holanda de Dumfries, Gakpo e Memphis Depay assusta e representa um perigo real para a Argentina, regida por Lionel Messi, que vive sua última e até aqui melhor Copa do Mundo em termos de desempenho individual, embora também tenha sido protagonista em 2014. É um confronto sem favoritos.

Marrocos x Portugal Sábado, 12h, no Estádio Al Thumama, em Doha

A seleção que avançar enfrenta Inglaterra ou França na semifinal

Marrocos fez história ao igualar Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010) com a melhor campanha africana na história das Copas. No caminho até as quartas, enfrentou três favoritas – venceu a Bélgica e empatou com Croácia e Espanha. Tem a melhor defesa da Copa, com apenas um gol sofrido. Por isso, não pode ser subestimado.

Porém, vai enfrentar uma seleção muito forte coletivamente e com bons destaques individuais. A maior estrela, porém, agora tem status de reserva. Cristiano Ronaldo iniciou no banco contra a Suíça e viu os companheiros terem a melhor atuação de Portugal neste Mundial. Nesse cenário, os portugueses são favoritos, mas todo cuidado é pouco.

Inglaterra x França Sábado, 16h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor

A seleção que avançar enfrenta Marrocos ou Portugal na semifinal

É o único duelo entre campeões mundiais nas quartas de final. A França levou o título em 1998 e 2018, enquanto a Inglaterra ergueu a taça em 1966. É um clássico continental que ocorrerá pela primeira vez num mata-mata de Copa do Mundo. Os outros dois confrontos em Mundiais (1966 e 1982) foram pela fase de grupos e terminaram com triunfos ingleses.

Desta vez, a França tem ligeiro favoritismo, especialmente pelo poder de desequilíbrio de Kylian Mbappé, artilheiro da competição com cinco gols. Mas uma eventual classificação da Inglaterra não seria surpresa. A Seleção Inglesa tem o melhor ataque do Mundial (12 gols) e só foi vazada duas vezes. É neste equilíbrio – e no brilho de Harry Kane – que o técnico Gareth Southgate aposta.