Quase metade dos moradores do Rio já comprou produtos piratas. Levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, entre os dias 22 e 30 de novembro, mostra que 48,2% dos entrevistados já compraram produtos piratas nos últimos 12 meses ou em algum momento da vida. Foram ouvidas 722 pessoas.

Jorge Gonçalves, morador do Centro, conta que já comprou produtos desse tipo; algumas vezes, por não encontrar o produto original.

Quase 100% dos entrevistados disseram saber que pirataria é crime no Brasil.

Dalva de Paiva, moradora de Quintino, diz que só compra produtos originais.

Dos que compraram produtos piratas, o gasto médio da última compra ficou em aproximadamente R$ 59. No topo da preferência estão as roupas, seguidas de equipamentos eletrônicos, calçados e bolsas. Entre as principais razões para a compra estão os preços mais em conta.

