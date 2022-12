Rafael Cardoso admite vacilos com ex-mulher após separação: ‘Me perdoou várias vezes’

O ator Rafael Cardoso afirmou que foi perdoado várias vezes por Mariana Bridi, com quem foi casado por 15 anos e teve dois filhos: Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4. No podcast “Papagaio Falante”, Sérgio Mallandro disse que um ouvinte comentou que tinha visto na internet que Rafael foi perdoado diversas vezes pela ex-mulher e perguntou o motivo. Desde o anúncio da separação, muitos seguidores especularam nas redes sociais sobre possíveis traições do ator. Ele então respondeu: “Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando está casado. Cada um tem o seu [acordo], não vou expor ela aqui porque já estou fudid* para caralh* com ela”.

Na sequência, Rafael explicou o motivo: “Ela ficou bem chateada com as coisas que saíram, achando que eu tinha falado que estava ‘solteirão’. Eu falei que colocaram na minha boca, então prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também de atitudes que… enfim, casamento é isso. Casamento é um cede daqui, outro cede dali”. No mesmo podcast, o galã da Globo comentou que já estava há um mês separado de Mariana quando o fim do casamento se tornou público, no início de dezembro. Ele afirmou que espera continuar amigo da ex-mulher e que está aproveitando esse tempo solteiro para se reaproximar de amigos e para se reconectar com ele mesmo: “Estou tomando esse tempo para mim, um tempo para respirar e ficar feliz com a minha própria companhia”.

