Rafael Cardoso beija Jojo Todynho ao vivo pouco antes de anunciar separação; veja vídeo

O ator Rafael Cardoso, que anunciou no último domingo, 4, que está solteiro, deu um beijão na cantora Jojo Todynho ao vivo no programa Central da Copa, da Globo. O momento aconteceu no sábado, 3, um dia antes da separação do ator se tornar pública. Durante a atração, a campeã de “A Fazenda 12” começou a cantar a música Bota na Boca, Bota na Cara, Bota Onde Quiser, de MC Ruan em parceria com outros funkeiros. Enquanto soltava a voz, Jojo começou a dançar com Rafael, convidado do programa especial sobre Copa do Mundo do Catar. De repente, o ator deu um beijo na boca da apresentadora da atração e a deixou visivelmente chocada. O artista então comentou: “[Você] falou: ‘Bota na boca, bota na cara, onde quiser’. Eu fiquei nervoso”. O momento repercutiu nas redes sociais. Rafael falou sobre o fim do seu relacionamento durante o Festival Village Betano, que aconteceu no Jockey Club do Rio de Janeiro no domingo. Ao Gshow, o galã afirmou: “Eu estou solteirão”.

Após ele dar essa declaração, Mariana Bridi, com quem o artista foi casado por mais de uma década e possui dois filhos, Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4, usou as redes sociais para falar do assunto e confirmar o fim do relacionamento: “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”.

Esse vídeo da felicidade da Jojo depois do beijo do Rafael Cardoso nunca vai perder a graça. pic.twitter.com/ABaz3TIA87

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 5, 2022

