Rafael Cardoso expõe detalhes da separação e rebate críticas: ‘Só comuniquei’

O ator Rafael Cardoso falou em detalhes pela primeira vez sobre o fim do seu casamento de 15 anos com Mariana Bridi. Ele também rebateu as críticas pela forma como anunciou sua separação. “Estava na festa do [Festival] Village [no Jockey Club do Rio de Janeiro] e o pessoal [perguntou]: ‘E aí, Rafael, está solteirão?’. Falei: ‘Estou solteiro’. E a galera já solta [que eu disse]: ‘Estou solteirão’”, explicou o ator no podcast “Papagaio Falante”. O galã da Globo também desmentiu que na ocasião afirmou que “pegaria” a cantora Anitta na festa. Nas redes sociais, muitas pessoas disseram que Rafael foi “deselegante com a família” pela forma como confirmou o fim do seu relacionamento, ele então rebateu: “Eu só comuniquei que estou solteiro”. O ator contou que já estava há um mês separado e que ele e Mariana estavam procurando uma oportunidade para comunicar os fãs.

Sérgio Mallandro, apresentador do podcast, comentou que Rafael parecia mais feliz após a separação, ele respondeu: “Eu estava feliz, fui muito feliz com a minha esposa, com meus filhos, com a família que a gente tinha. Ela [a família] só mudou de formato, essa é a verdade”. Rafael e Mariana são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4. O artista, que recentemente beijou a cantora Jojo Todynho ao vivo no “Central da Copa”, também enfatizou que quer manter uma boa relação com a ex-mulher e que está aproveitando esse período pós-separação para fazer um resgate de si. “A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico que a vida muda, a gente retorna para os amigos, eu me reconectei com vários que não falava mais pela rotina, pelo dia a dia da família, mas estou tomando esse tempo para mim, um tempo para respirar e ficar feliz com a minha própria companhia. Eu não lembrava mais nem de qual música eu gostava sem ser junto com ela [Mariana].” Após a separação, Rafael teria optado por morar em uma fazenda.

