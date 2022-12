O rapper Big Scarr morreu aos 22 anos. O músico Gucci Mane confirmou a informação por meio de usas redes sociais, mas não revelou a causa da morte do cantor.

Big Scarr fazia parte da 1017 Records, que tem Gucci Mane como dono. “Isso dói. Sinto sua falta @bigscarr”, escreveu Mane.

Alexander Woods, nome verdadeiro do rapper, foi declarado morto na quinta-feira (22/12), segundo o TMZ.

O rapper de 22 anos ficou famoso por conta da música SoIcyBoyz. Ele estreou com o EP Big Grim Reaper, lançado em abril do ano passado.

O álbum alcançou a posição 25 da Billboard 200, vendendo 22 mil cópias em sua semana de estrfeia.

The post Rapper Big Scarr, da música SoIcyBoyz, morre aos 22 anos first appeared on Metrópoles.