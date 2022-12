Real Madrid está perto de contratar Endrick, do Palmeiras, crava jornalista

Principal promessa do futebol sul-americano na atualidade, Endrick pode estar perto de se tornar jogador do Real Madrid. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol tem negociações avançadas para contratar o atacante do Palmeiras.

Com apenas 16 anos, o jovem chama a atenção pelo seu faro de gol e grande intensidade física. Campeão brasileiro em 2022 com o Verdão, Endrick foi eleito a revelação do campeonato pelo prêmio Craque do Brasileirão, da CBF.

O repórter italiano afirma que a operação custará 72 milhões de euros (R$ 394,5 milhões) aos cofres do Real Madrid. O montante seria dividido entre 60 milhões para o Palmeiras mais outros 12 em taxas.

Caso a venda se concretize, os paulistanos irão embolsar R$ 328,8 milhões. Até o momento, a negociação mais cara da história do futebol nacional é a que levou Neymar para o Barcelona, em 2013.

Na época, o Barcelona pagou 88 milhões de euros (R$ 370 milhões) pelo então camisa 11 do Santos e principal jogador da Seleção Brasileira.

Por ser menor de idade, Endrick só poderá jogar por algum clube europeu a partir de 21 de julho de 2024, quando completará 18 anos. Nos últimos anos, o Real Madrid diversos outros brasileiros em períodos similares da carreira, como Rodrygo, do Santos, e Vinícius Júnior e Reinier, do Flamengo.