Regina Duarte cai no samba durante festa no Rio Vermelho; veja fotos

A atriz Regina Duarte, de 75 anos, continua seu périplo por Salvador, onde passa dias de descanso e diversão ao lado de amigos, como a escritora baiana Aninha Franco. Além de circular pelo Centro Antigo, incluindo a Praça Castro Alves, Rua Chile e Pelourinho, onde posou ao lado de um policial militar e de fãs, a ex-secretária da Cultura do Governo Bolsonaro comeu acarajé e ainda caiu no samba no Rio Vermelho.

Entre os famosos quitutes do bairro da Festa de Iemanjá, o escolhido para matar as saudades da menina dos olhos da gastronomia baiana foi o Acarajé de Regina.

“Livre, leve e solta em Salvador da Bahia, onde meu pedaço de alma é MUUUITO #Brasil”, comentou ela ao postar novas fotos na cidade.

Ali mesmo na Rua Paciência, também prestigiou o novo cardápio de um restaurante, onde aproveitou para sambar com os convidados. “O Chef Ricardo Silva – Restaurante Carvão e Pi.zza – apresentou Cardápio Novo no Pi.zza, ontem ( sábado ). Cardápio de Boteco com Samba. E Regina Duarte caiu no Samba!”, narrou Aninha Franco, que fez fotos do agito.

Na sexta-feira (16), Regina Duarte também havia circulado pelo Rio Vermelho, onde visitou a Casa de Yemanjá, almoçou no restaurante italiano Isola dei Sapori e jantou no La Taperia, de cozinha espanhola.

Famosa pela personagem Viúva Porcina, na novela ‘Roque Santeiro’, da Globo, Regina voltou ao teatro no último sábado (10) com a peça ‘Monteiro Lobato por Regina Duarte’, na qual ela lê textos do autor do Sítio do Pica Pau Amarelo.

A estreia do espetáculo foi promovida pelo luxuoso hotel Quebra Noz, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. O retorno aos palcos acontece após um hiato de três anos permeado pela breve e tumultuada participação da ex-namoradinha do Brasil no atual Governo, que termina no próximo dia 31.

Leia mais em Alô Alô Bahia