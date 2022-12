Renata Silveira admite que não quis rever Brasil x Croácia: “Sofrido”

Aquele gol croata a quatro minutos do fim da prorrogação ainda dói, não é? Renata Silveira admitiu que a eliminação brasileira da Copa do Mundo quase atrapalhou seu trabalho neste sábado (17/12). A narradora foi escalada pela Globo para a disputa do terceiro lugar, entre Croácia e Marrocos.

Durante a transmissão, Renata admitiu ter revisto a queda da Seleção pela primeira vez para estudar para a penúltima partida do mundial do Catar. E assistiu a contragosto, porque a queda do Brasil ainda machuca.

“Sabe que quando eu estudo para os jogos eu sempre assisto aos melhores momentos dos jogos anteriores. E eu não tinha assistido ainda a Brasil x Croácia. Não quis ver”, admitiu ela aos comentaristas Paulo Nunes e Ricardinho.

“Mas a gente tem que ver, né, para estudar para o jogo. Ontem, eu tive que assistir a Brasil x Croácia, os melhores momentos. É duro, é sofrido!”, desabafou.

