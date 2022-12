Reparação histórica: Alemanha devolve peças roubadas à Nigéria

Nessa terça-feira (21/12), o governo da Alemanha devolveu à Nigéria 22 objetos saqueados pelo Reino Unido no século 19 durante o período da colonização. A cerimônia aconteceu em Abuja, capital do país, e contou com a presença da ministra do Exterior alemã, Annalena Baerbock, e de Lai Mohammed, ministro da Cultura nigeriano.

“No passado, representantes do meu país compraram os bronzes sabendo que eles tinham sido saqueados e roubados”, disse a ministra alemã. “Estamos aqui para corrigir um erro”.

Conhecido como Bronzes de Benin, os objetos foram roubados durante uma expedição britânica em 1897, e depois foram vendidos para museus alemães em Berlim, Hamburgo, Stuttgart e Colônia.

A devolução dos objetos históricos é parte de um acordo firmado pelo governo alemão com países africanos, cujo objetivo é devolver coleções e artefatos históricos saqueados ou adquiridos de forma ilegal no passado.

O movimento de reparação histórica ganhou força nos últimos anos, com diversos países da Europa repatriando antiguidades para seus países de origem.

Em julho deste ano, o Brasil fez parte de um desses casos de repatriação de obras e objetos históricos. Depois de ser retirado de forma ilegal por pesquisadores estrangeiros e chegado à Alemanha sob circunstâncias pouco claras, o Conselho de Ministros de Banden-Württemberg ter acatado o pedido feito pelo Ministério da Ciência da Alemanha para que o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus fosse devolvido ao Brasil. Contudo, até o momento a peça não retornou a seu país de origem.

