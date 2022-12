Repórter é atacada por pergunta a Richarlison após vitória na Copa

A repórter Gabriela Ribeiro, da Globo, foi vítima de linchamento virtual por uma pergunta ao atacante Richarlison após a goleada da Seleção por 4 a 1 contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar.

Após a partida, a jornalista perguntou ao jogador: “A Seleção precisava dessa vitória?”, no sentido de recuperar a confiança após a derrota para Camarões. Richarlison respondeu: “Ah, claro, né? Mata-mata, e é isso que o professor nos pediu, foco total desde o primeiro minuto”.

Apenas os primeiros quatro segundos da entrevista viralizaram nas redes sociais, quando Gabriela pergunta se a Seleção precisava da vitória e Richarlison diz que é claro por ser um mata-mata. O recorte maldoso sugere que a repórter não sabia que uma derrota custaria a eliminação do Brasil.

O ataque aumenta a lista de agressões contra mulheres na Copa do Mundo, seja no Catar, onde jornalistas relatam assédios, seja na internet. Alvo de comentários ofensivos, Gabriela Ribeiro recebeu apoio de colegas.

“A Gabi sentou ao meu lado nos quatro jogos do Brasil. Não só é uma apaixonada por futebol como manja muito sobre o assunto. Ontem, inclusive, tinha gente que ia dar uma dado/estatística errado durante o jogo e ela, gentil e discretamente, ajudou a corrigir”, escreveu Felipe Andreoli.

“Tá cheio de marmanjo inconformado. Melhor aceitar, que dói menos. Elas estão ocupando espaço e para sempre. Lugar de mulher é onde ela quiser. Para Gabriela Ribeiro: não dê importância a quem não tem”, comentou o narrador Marcelo do Ó.

Conheço a Gabriela Ribeiro desde menina. Talentosa e corajosa, sempre se posicionou e caminhou muito até chegar na merecida posição que está. A questão tem contexto claro, a derrota para Camarões e a ausência de Neymar. ‘Haters gonna hate’ [Odiadores odiarão’], Gabi. Siga voando”, declarou o narrador Napoleão de Almeida.

