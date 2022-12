O jornalista Renan Pereira se manifestou após virar um vídeo em que a atriz Claudia Raia chama sua atenção por ele não saber o nome do filho que ela está esperando do ator Jarbas Homem de Mello. A artista foi muito criticada nas redes sociais pela forma como tratou o repórter. Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, Renan disse que foi ao evento por causa da modelo Gisele Bündchen e não sabia que Claudia estaria presente. “A gente, que cobre variedades, escreve sobre muitas coisas, como saúde, comportamento, então não dava para saber se ela já tinha divulgado o nome. Ali era uma oportunidade para ela falar”, declarou o jornalista. “Perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome e ela foi muito deselegante.” Ele comentou ainda que “a situação foi tão constrangedora que uma outra pessoa percebeu”, gravou e postou o vídeo. Após a entrevista, Renan se manifestou nas redes sociais e demonstrou que mudou de opinião sobre a atitude da atriz após falar com ela por telefone.

Ele também enfatizou que não editou o vídeo para prejudicá-la. “Conversei com a Claudia Raia agora, ela foi super querida, a gente teve um papo super gostoso, ela foi super solícita. Expliquei para ela que eu não divulguei as coisas, ela me explicou que não estava sendo grossa, que foi uma brincadeira, então está tudo bem. Ela é uma pessoa que tem um nome muito grande, muito conhecido na mídia. Em nenhum momento, me passou pela cabeça me aproveitar disso para qualquer coisa. Sei que ela não foi grossa comigo”, afirmou. Claudia deixou um comentário no post: “Renan, querido, obrigada pelo carinho e muita luz na sua trajetória. Um grande beijo”. Os seguidores do jornalista não se convenceram. “Você não precisa disso não!! Ela foi grossa e desnecessária demais”, escreveu uma pessoa. “Não aceite! Não se cale! Não! Esse vídeo não”, disse outro. “Seria muito mais bonito admitir que errou e pedir desculpas”, acrescentou mais um.

