Responda rápido: você prefere França ou Argentina campeã?

Com a Seleção Brasileira fora do páreo, nesses dias que antecederam a grande final da Copa do Mundo entre Argentina e França, a polêmica é sobre de qual lado a torcida brasileira estará no jogo deste domingo (18/12).

A opinião de dois ex-jogadores da Seleção foi parar nas páginas do jornal Olé: o goleiro Júlio César e o lateral Roberto Carlos.

“Como brasileiro, eu tenho que torcer para a França. Adoro o Messi, é incrível, sensacional, bonito de ver jogar, mas eu, como todo brasileiro, tenho essa rivalidade gostosa entre Brasil e Argentina. Obviamente, se fosse o Brasil na final, os argentinos também torceriam contra”, justificou Júlio César.

Roberto Carlos preferiu ficar em cima do muro: “Eu vou torcer para que seja um grande jogo. Eu não tenho preferência, sério mesmo. Depois que o Brasil saiu, não tenho uma seleção favorita. Tenho amizade com a maioria dos jogadores da Croácia, França, Argentina, Marrocos… então não tenho uma preferência real. Sou brasileiro”.

Uma enquete Também com larga repercussão no Olé, uma enquete feita no perfil do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, acabou dando uma pista sobre a preferência da torcida brasileira.

A enquete de Lula, feita no Twitter perguntou: ”Para quem os brasileiros vão torcer no domingo?”.

Quase 300 mil internautas votaram e o resultado é favorável à Argentina, com 55,6%, contra 44,4% que escolheram a França.

O ex-jogador D’Alessandro, um argentino que virou ídolo no Internacional de Porto Alegre, fez um apelo público conclamando os brasileiros a torcer pelos hermanos. O pedido foi feito no canal SporTV, que o contratou como comentarista durante os jogos da Copa do Catar.

Ojo al discurso del cabezón D’Alessandro para convencer a los brasileños de que deben ir con Argentina en la final

@geglobo pic.twitter.com/6c0gBfjnEf

— Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 17, 2022

E você, vai torcer por quem?

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

The post Responda rápido: você prefere França ou Argentina campeã? first appeared on Metrópoles.