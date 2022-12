Revelação de Marrocos na Copa, Ounahi desperta interesse do Barcelona

A Copa do Mundo está perto de chegar ao fim e as especulações para os destaques do torneio começam a vir à tona. Ounahi, meio-campista do Marrocos, vem fazendo uma enorme competição e despertou interesse do Barcelona, que, segundo o Mundo Deportivo, ficará atento a uma possível oferta.

Bernardo Silva e Gundogan são opções que agradam muito o clube espanhol, porém são inviáveis financeiramente. Os catalães começaram a pensar em outras opções e chegaram a Ounahi, que defende atualmente as cores do Angers, da França.

O jovem, de 22 anos, é a revelação do time marroquino no Catar. Após a classificação de Marrocos ao bater a Espanha nas quartas de final, o técnico Luis Enrique ficou impressionado com o garoto e exaltou seu talento.

O maior problema de uma negociação de Ounahi com o Barcelona não é o valor de mercado, e sim o salário que o atleta pede. Atualmente a quantia da negociação do jogador está fixado em 4 milhões de euros (R$ 22 milhões).

Nesta quarta-feira (14), Marrocos e França se enfrentam para decidir quem avança à final da Copa do Mundo. As seleções entram em campo às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt.