Richarlison fala de dança do pombo de Tite: ‘Ensaiamos no hotel’

O Brasil atropelou a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), por 4×1, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Um dos momentos de maior destaque na goleada foi a comemoração do técnico Tite após o terceiro gol, feito por Richarlison. O camisa 9 correu até o banco de reservas e botou o treinador para fazer a dança do pombo.

A celebração surpreendeu os torcedores. Depois do apito final, o atacante revelou que a dancinha era combinada, e teve direito até a ‘treino’ antes do duelo.

“Ensaiamos no hotel antes de vir para o jogo (risos). É com essa alegria que vamos para dentro de campo, como ficamos no hotel. É continuar assim. É a primeira dança que ele faz, é normal (ficar tímido). Aos poucos vai se adaptando. Importante é que ele está com o grupo, e todo mundo unido”, afirmou Richarlison.

“Eu fico feliz pelo carinho de todos. Hoje fizemos uma excelente partida, principalmente no primeiro tempo. Isso que muitos não veem. O último jogo foi muito importante todos jogarem para dar confiança e poupar. Hoje, mostramos intensidade por isso. É continuar forte”, completou.

Paquetá, que marcou o último gol do Brasil na goleada, também falou sobre a comemoração de Tite. Segundo o camisa 7, a dancinha viria em qualquer gol.

“O professor falou que se saísse gol ele ia fazer a dancinha, a do Pombo, a minha, não importava qual. A gente fica feliz porque eles nos dá muita confiança para ir para cima, fazer o nosso jogo, mas acima de tudo para ser feliz em campo. Hoje o Brasil foi feliz dentro de campo e conseguimos o resultado”, comentou.

O jogador também analisou a atuação da Seleção contra a Coreia do Sul. “Fizemos um grande jogo, conseguimos fazer o resultado logo no primeiro tempo, que nos facilitou para dar aquela relaxada de ter o resultado e administrar. A equipe deles é qualificada, sabíamos que seria difícil. Tentamos fazer com que a bola não chegue no Alisson, mas quando chega, ele faz grandes defesas. Agora é descansar para o próximo objetivo, que está logo aí”.