Richarlison faz tatuagem com rostos de Neymar, Ronaldo e mensagem de Pelé

Atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, Richarlison começou nesta terça-feira (13) a fazer uma nova tatuagem. Nela, há os rostos de Neymar, Ronaldo e uma mensagem que recebeu de Pelé durante a Copa do Mundo do Catar.

Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, é colega de Richarlison na Seleção Brasileira e está à direita na arte projetada pelo “Pombo”. Um rosto do próprio Richarlison está ao centro, enquanto Ronaldo está à esquerda.

Ex-jogador da Seleção Brasileira e com carreira marcante por diversos clubes ao redor do mundo, Ronaldo se encontrou com Richarlison durante a Copa. No encontro, o atual camisa 9 brasileiro se emocionou.

Já Pelé, ex-meia-atacante da Seleção e do Santos e tido por muitos como o maior jogador de todos os tempos, assina uma frase escolhida por Richarlison. As palavras foram eternizadas acima dos rostos, próximo a ombro e nuca.

“Você fez o Brasil sorrir”, foi a frase escolhida por Richarlison para ser tatuada junto com o autógrafo. Abaixo da arte, está uma ilustração que simula um jovem com a camisa de Richarlison que olha para cima e observa a arte em meio à uma comunidade, além de parte de uma bandeira do Brasil.

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo do Catar nas quartas de final. Na última sexta-feira (9). a Seleção empatou com a Croácia em 1 a 1 e foi derrotada nos pênaltis por 4 a 2.

Richarlison foi uma das sensações do Brasil durante o Mundial, principalmente por ter marcado os dois gols da vitória na estreia da Seleção no torneio – em 24 de novembro, no triunfo por 2 a 0 sobre a Croácia. O Pombo atuou em quatro das cinco partidas do Brasil na Copa e marcou três gols.

O atacante está em Londres, na Inglaterra, para retomar os trabalhos no Tottenham. O próximo jogo oficial do clube londrino será em 26 de dezembro, contra o Brentford, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.