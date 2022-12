Rivaldo se rende ao talento de Messi e declara torcida: “Você merece”

O brilho de Lionel Messi contra a Croácia, que garantiu a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar, continua contagiando atletas e ex-jogadores ao redor do mundo. Dessa vez, o pentacampeão Rivaldo publicou uma imagem do camisa 10 no Twitter e declarou a sua torcida para que o atleta do Paris Saint-Germain levante o troféu da competição no próximo domingo (18/12).

“Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa, então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título”, pontuou o pentacampeão.

“Você merece este título pela pessoa que você é e pelo maravilhoso futebol que sempre jogou. Tiro o chapéu para você. Que Deus te abençoe”, finalizou Rivaldo.

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70

— RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022

Rivaldo e técnico estrangeiro As especulações sobre o futuro substituto de Tite no comando da Seleção Brasileira têm dividido opiniões de torcedores, atletas e craques marcados na história. Na noite dessa segunda-feira (13/12), foi a vez de Rivaldo falar sobre quem deveria assumir o cargo de treinador do Brasil, em postagem feita no seu perfil do Instagram.

O ex-jogador criticou a possibilidade de contratarem um técnico que não seja brasileiro para assumir a Amarelinha. Para ele, é “uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa Seleção”.

Na postagem, o ex-meia fez um compilado de fotos de técnicos “capacitados de assumir a Seleção Brasileira neste momento” e que fazem “um bom trabalho”. Os nomes são Dorival Jr, Fernando Diniz, Rogério Ceni, Cuca e Renato Gaúcho.

Rivaldo também pontuou que um técnico do exterior não garante que o Brasil alcance o hexacampeonato. “Até porque, se fosse certeza [ganhar um título Mundial], acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão Mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que com certeza precisa mais que o Brasil, porque apenas nós somos penta”, escreveu ele.

Além de defender um comandante brasileiro, o campeão do mundo afirmou que “o mais importante são os jogadores. Temos que ajudá-los, encorajar e dar confiança, porque temos uma bela geração à caminho e uma base com experiência com a Amarelinha”.

Julián Álvarez e Messi Após começar a Copa do Mundo no banco de reservas, Julián Álvarez ganhou a titularidade de Lautaro Martínez ainda na fase de grupos. O atacante da Inter de Milão não convenceu Lionel Scaloni e foi para o banco de reservas. Em campo, o camisa 9 brilhou e balançou as redes em quatro oportunidades — é o vice-artilheiro da competição, atrás de Messi e Mbappé.

Já Lionel Messi, mostrou que está com sede de título e vem carregando a Argentina fase a fase. Dessa vez, ele marcou o primeiro gol, de pênalti, e deu um gol para Álvarez, após uma jogada que vai ficar marcada no Mundial do Catar. O recordista em bolas de ouro tem cinco gols até aqui, além de três assistências.

Argentina na Copa do Mundo Após golear a Croácia por 3 x 0, a Argentina carimbou o passaporte para a final da Copa do Mundo de 2022. Agora, Lionel Messi e companhia aguardam o vencedor de Marrocos e França, que se enfrentam nesta quarta-feira (14/12), às 16h.

A decisão está marcada para o dia 18 de dezembro, às 12h, no Estádio Lusail.

The post Rivaldo se rende ao talento de Messi e declara torcida: “Você merece” first appeared on Metrópoles.