River Plate anuncia a contratação de Nacho Fernández, do Atlético

O River Plate anunciou, na tarde desta quinta-feira, a contratação do meia Nacho Fernández, de 32 anos, que pertencia ao Atlético. Aprovado nos exames médicos, o jogador deixa o Galo e assina com o clube argentino, onde também é ídolo. Nacho assinou contrato com o River até dezembro de 2025.

A operação final entre Atlético e River deve ser fechada em US$ 3,1 milhões de dólares (cerca de R$ 16,4 milhões), já com o perdão da dívida do Galo incluído. O clube mineiro receberá, portanto, US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) “livres” pela transferência.

A passagem no Atlético, ainda que bem mais curta, também foi marcante. Com 19 gols e 21 assistências em 109 jogos, Nacho escreveu seu nome na história da temporada mais vitoriosa da história do Galo (2021), que terminou com títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2022, voltou a conquistar o Estadual e levou a Supercopa do Brasil.

Nacho deixa o Atlético como nono estrangeiro com mais jogos com a camisa do clube. Ele também é o sexto maior artilheiro de fora do país pelo Galo.