Na última edição do Bom Dia São Paulo, que foi ao ar nesta segunda-feira (12/12), Rodrigo Bocardi surpreendeu os telespectadores da Globo ao mencionar o cantor Diogo Nogueira durante o noticiário.

Tudo aconteceu durante o bloco esportivo do BDSP, apresentado por Alessandro Jodar. Ao lado do colega, o âncora contou que foi “ajudado” pelo cantor em um momento triste no último final semana.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post Rodrigo Bocardi revela que Diogo Nogueira o ajudou em momento triste first appeared on Metrópoles.