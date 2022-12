Ronaldo, outras lendas e políticos vão a espaços de luxo para jogar padel

Há cerca de um mês no Catar para a Copa do Mundo, Ronaldo tem participado de reuniões, ido a eventos oficiais da Fifa e tentado aumentar a rede de influência no mercado. Os dias do sócio-majoritário do Cruzeiro, porém, muitas vezes terminam em quadras. Com a raquete nas mãos, o Fenômeno passa o tempo livre com políticos e outras lendas do futebol mundial em partidas de um esporte não muito conhecido no Brasil: o padel.

O jogo é um misto de tênis com squash e virou febre entre ex-jogadores. Nessa quarta-feira (15), horas antes de a bola rolar para a semifinal entre França e Marrocos em Al Khor, Ronaldo esteve ao lado dos holandeses Patrick Kluivert e Ronald de Boer, o argentino Gabriel Batistuta e os ingleses Tim Cahill e David Beckham, que escreveu: “Colocando o papo em dia com os amigos. Amo padel”.

Os encontros são o passatempo favorito das lendas da Fifa, conjunto de ex-jogadores homenageados pela entidade que rege o futebol mundial. Juntos, eles conversam sobre futebol, negócios e até resolvem eventuais desentendimentos. Recentemente, Kaká afirmou em inglês que Ronaldo, no Brasil, seria visto como “um gordo andando da rua”. A declaração tinha a intenção de dizer que o ex-camisa 9 não tem o reconhecimento que merece entre os brasileiros, mas pegou mal e repercutiu negativamente nas redes sociais.

Qualquer eventual desentendimento que pudesse ter ocorrido entre os pentacampeões, porém, não resistiu a um encontro nas quadras do Catar. “A tradução nua e crua ficou feia, mas não tenho nenhum problema. No dia seguinte, eu estava jogando padel com ele aqui e não temos absolutamente nada um contra o outro”, esclareceu Ronaldo, que pratica o esporte há pelo menos dez anos e tem levado outros nomes conhecidos do futebol mineiro para os eventos, como o ex-volante Elias, com passagem pelo Atlético e que atualmente faz parte da gestão do Cruzeiro.

Mas o momento não tem sido só para confraternização entre velhos companheiros do futebol. Por vezes, é um espaço para aumentar a influência em outros âmbitos. Também estava lá na quarta-feira, por exemplo, o ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri. O convite para a tarde de padel com amigos partiu de H.E. Sheik Jassim Bin Hamad Al Thani, o terceiro filho do ex-emir do Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Os ex-jogadores convidados fizeram questão de agradecer nominalmente ao sheik nas redes sociais, em um misto de cordialidade e gesto político.





CAMPEONATO Mansões e hotéis de alto padrão são os cenários para os encontros quase diários. Bem longe da região mais agitada de Doha, o luxuoso Waldorf Astoria Lusail recebeu a primeira edição do “Premier Padel Legends” há alguns dias. O novíssimo resort fica a 25 quilômetros do Centro da capital, onde torcedores e turistas têm passado a maior parte do tempo durante a Copa do Mundo. Mansões e hotéis de alto padrão são os cenários para os encontros quase diários. Bem longe da região mais agitada de Doha, o luxuoso Waldorf Astoria Lusail recebeu a primeira edição do “Premier Padel Legends” há alguns dias. O novíssimo resort fica a 25 quilômetros do Centro da capital, onde torcedores e turistas têm passado a maior parte do tempo durante a Copa do Mundo.

O sofisticado espaço é uma espécie de oásis à beira do Golfo Árabe. Tem 429 quartos, spa, piscinas, oito restaurantes reconhecidos internacionalmente e fica na única praia privada de Lusail, cidade construída do zero para o Mundial e que vai receber a final entre Argentina e França no domingo (18), às 12h (de Brasília). Entre carros de luxo e a belíssima vista para o mar, ficam as quatro quadras de padel.

Lá foi o lugar escolhido por Nasser Al-Khelaifi para organizar o torneio entre os ex-jogadores. O catari foi tenista e atualmente é dono do Paris Saint-Germain e gestor do Premier Padel, única organização internacional do esporte. “O que conseguimos em menos de um ano é um milagre”, disse, ao espanhol Marca.

Ronaldo, Casillas, Francesco Totti, Javier Pastore, Ronald De Boer, Christian Vieri, Diego Forlán, Clarence Seedorf, John Terry, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi e Patrick Kluivert foram alguns dos ex-jogadores que participaram da competição. Reservados, não abriram o espaço para torcedores. Preferiram manter o evento exclusivo para os selecionados.

Foram 40 duplas no torneio, formadas por ex-jogadores e atletas de padel. Na final, o francês Vincent Candela, campeão mundial de futebol em 1998, e o parceiro Khaled Sadoon venceram o italiano Materazzi, destaque do tetra de 2006, e o companheiro Mohammed Abdullah.

O esporte também conquistou outras personalidades ligadas ao futebol. A lista de quem já praticou tem nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guardiola, Klopp e Mohamed Salah. “Mo (Salah) nos viu jogando e quis nos enfrentar desesperadamente”, disse o treinador do Liverpool. “Nós demos a ele uma chance, mas não sei se ele vai querer jogar de novo”, riu, ao se gabar da vitória contra o melhor jogador de futebol do time.

O QUE É PADEL É um esporte com raquetes e bola que combina características do tênis e do squash. A queda é retangular, fechada e tem dez metros de largura por 20 de comprimento. Os jogos opõem duas duplas e têm sistema de pontuação semelhante ao tênis.