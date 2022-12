Ronaldo, Ronaldinho e pentacampeões marcam presença em Argentina x Croácia

Ex-jogadores da Seleção Brasileira, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos e Dida assistiram à partida entre Argentina e Croácia nesta terça-feira (13) direito do Estádio Icônico de Lusail, em Lusail. A transmissão do jogo, semifinal da Copa do Mundo do Catar, inclusive destacou a presença de Ronaldinho após o segundo gol argentino na partida.

A presença de Ronaldinho é novidade, já que ele ainda não tinha dado as caras em alguma partida do Mundial do Catar. Já Ronaldo e os demais, todos campeões do mundo com o Brasil em 2002, estiveram em outros jogos, como da própria Seleção Brasileira.

Ronaldinho registrou a presença na partida e o encontro com os colegas em uma foto, publicada nas redes sociais. “Copa do Mundo com a família reunida”, afirmou.

Kaká, outro pentacampeão em 2002, também está no Lusail, mas não aparece na foto. Já Rivaldo ainda não foi visto no estádio durante a partida ou fez publicações direto da arena.

No fim do primeiro tempo, a Argentina vencia a Croácia por 2 a 0. Quem avançar enfrenta na final, no domingo (18), às 12h, França ou Marrocos.