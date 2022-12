Roubo seguido de morte, no Rio, tem maior queda em 31 anos

Um boletim divulgado nesta sexta-feira (23) pelo ISP, Instituto de Segurança Pública, revela queda nos crimes contra a vida, no período de janeiro a novembro deste ano no estado do Rio de Janeiro. Os números foram os mais baixos para o acumulado do ano nos últimos 31 anos. No caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, houve queda de 42%, enquanto a letalidade violenta, que envolve vários crimes de morte, caiu 7%.

O homicídio doloso, com intenção de matar, também teve queda de 7%, o que representa menos 206 vítimas em relação ao mesmo período do ano anterior. As mortes por intervenção de agente do estado também diminuíram 5% nos 11 meses pesquisados.

Os roubos de rua e de carga continuam apresentando resultados positivos este ano. Entre janeiro e novembro, os dois indicadores caíram 8% e 9%, respectivamente. As apreensões de fuzis e armas de fogo também tiveram bons resultados no período, com 430 fuzis retirado das ruas, ou um por dia. Em 11 meses, quase 6.200 armas de fogo foram apreendidas.

Segurança Rio de Janeiro Jacson Segundo / Guilherme Strozi Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional Crimes Latrocínio Mortes Rio de Janeiro 91:00