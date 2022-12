O mês de dezembro na Netflix foi focado em filmes e séries sobre o Natal. Em janeiro, a plataforma de streaming volta para sua programação normal com grandes produções, como That ’90s Show, spin-off de That ’70s Show, e o longa-metragem Ruído.

Veja as estreias de janeiro de 2023 na Netflix:

Mais Brasil na Tela Olhar Indiscreto – 1º de janeiro

Todo Dia a Mesma Noite – Em breve

Séries A Vida Mentirosa dos Adultos – 4 de janeiro

Ginny e Georgia (Temporada 2) – 5 de janeiro

Copenhagen Cowboy – 5 de janeiro

Sky Rojo (Temporada 3) – 12 de janeiro

Vikings: Valhalla (Temporada 2) – 12 de janeiro

That ’90s Show – 19 de janeiro

Fauda (Temporada 4) – 20 de janeiro

Lockwood & Co. – 27 de janeiro

A Batalha dos 100 – Em breve

Filmes Os Reis do Mundo – 4 de janeiro

Como Virei Gangster – 4 de janeiro

O Pálido Olho Azul – 6 de janeiro

Ruído – 11 de janeiro

Narvik – 23 de janeiro

Essa Gente – 27 de janeiro

Documentários e especiais Pamela Anderson: Uma História de Amor – 31 de janeiro

Crianças e família Série Jornadas Supremas Pokémon: Parte 1 – 6 de janeiro

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão (Temporada 2) – 12 de janeiro

Daniel, O Caçador de Magia (Temporada 2) – 29 de janeiro

Anime Gokushufudou: Tatsu Imortal (Temporada 2) – 1º de janeiro

Junji Ito: Histórias Macabras – 19 de janeiro

Record of Ragnarok (Temporada 2) – 26 de janeiro

The post Ruído e Olhar Indiscreto: o que chega em janeiro de 2023 na Netflix first appeared on Metrópoles.