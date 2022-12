Saiba como sósia de ex-jogador inglês pode dar sorte à França na Copa

Um torcedor (foto em destaque) tem feito sucesso nas últimas semanas devido à sua semelhança com o ex-jogador inglês Steve McClaren. Com uma taça de campeão da Copa do Mundo, o “sósia” tem sido apontando como pé-quente por alguns torcedores ingleses… e franceses.

Na internet, torcedores têm falado das coincidências futebolísticas que envolvem o homem. Durante a Copa do Mundo do Catar, o ele foi visto nos jogos da Inglaterra e, entre eles, o da segunda fase do campeonato em que o time europeu goleou Senegal por 3 x 0.

Apesar da Inglaterra ter sido eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo, os torcedores já sabem para quem o homem pode torcer na final: para a França. De acordo com os internautas, o sósia do ex-jogador “está em todos os lugares”.

Sósia de Steve McClaren estava na final da Copa do Mundo de 2018 torcendo para a França “Estava reassistindo a final da Copa do Mundo de 2018 em voo de volta do Catar. E isso… É isso, não é?”, escreveu.

Junto com a legenda, o usuário do Twitter compartilhou uma imagem do jogo em que mostra o placar entre França e Croácia, final da última Copa do Mundo. No registro, o homem aparece torcendo com a bandeira da França pintada em seu rosto. Veja a foto:

Ex-jogador Steve McClaren, que atua como técnico assistente no Manchester United Depois da postagem, os torcedores franceses enxergaram uma pontinha de esperança no mundial deste ano. Isso porque se o sócia de McClaren estava presente no jogo em que a França foi campeã do mundo, pode ser que o feito se repita.

E não para por aí! Um verdadeiro fã do futebol, o homem também já foi flagrado pelas câmeras do Manchester United em jogo do time. No vídeo compartilhado pelo clube inglês, o homem é visto torcendo na partida em que conquistam o título da Copa Inglaterra.

…and this is what it meant to the fans! #WeAreUnited https://t.co/JRa1QHIuR5

— Manchester United (@ManUtd) May 28, 2016

