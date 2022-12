Saiba o que Galvão Bueno fará após encerrar carreira como narrador

Galvão Bueno se despediu das narrações de jogos de futebol no último domingo (18/12), na final da Copa do Mundo 2022. Agora, uma das vozes mais conhecidas das partidas exibidas na TV Globo, se prepara para encarar novos projetos.

De acordo com O Globo, o carioca que quer dar uma “virada de página” na vida, mas ainda terá trabalhos na emissora. “Não vou me desligar totalmente da empresa. Já está em produção uma série sobre minha vida, com cinco episódios no Globoplay, rememorando momentos marcantes”, disse em entrevista à revista Veja.

Ele adiantou também que tem projetos em estudo e garantiu que, mesmo tendo propostas, não irá para outra emissora. O apresentador renovou o contrato com a Globo, que prevê a participação em programas esportivos e locução de chamadas.

Despedida de Galvão Bueno Após a partida final da Copa, entre Argentina e França, o narrador se emocionou com o adeus aos jogos de futebol. Ele ganhou homenagens durante a transmissão ao vivo da Globo e chorou ao ver telespectadores o imitando. Além disso, viu as primeiras imagens do documentário da Globoplay e recebeu mensagens dos colegas.

“Meu maior agradecimento é para vocês, brasileiros. Agora a voz acabou. Estou emocionado porque… acho que alguma coisa boa eu fiz, se não aqui não estaria. Claro que todo mundo tem o direito de não gostar de mim, mas graças a Deus o número daqueles que gostam é muito maior”, declarou Galvão, com a voz embargada.

