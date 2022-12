Saiba por que a Record cancelou a festa da final de A Fazenda

Após a coluna Leo Dias publicar que a Record TV cancelou a festa da final da 14ª edição de A Fazenda, que aconteceria nesta quarta-feira (14/12), fontes de dentro da emissora nos revelaram o verdadeiro motivo da decisão.

De acordo com as informações, o clima pesado entre os ex-peões no hotel fez com que a produção optasse pelo cancelamento do evento, na tentativa de evitar que a rivalidade dos participantes acabasse em pancadaria, e até mesmo em uma tragédia. O encontro dos peões durante o evento poderia transformar o palco em um verdadeiro ringue.

Na noite desta segunda-feira (12/12), a apresentadora Adriane Galisteu vai anunciar ao vivo o cancelamento da tradicional festa.

