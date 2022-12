Saiba por que o técnico eliminado com a Espanha foi o mais polêmico da Copa

A eliminação da Espanha para Marrocos, nesta terça-feira (06/12), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, deixou muitos torcedores contentes nas redes sociais. E não apenas por ser a queda de uma seleção considerada postulante ao título, mas também pelas polêmicas do técnico Luis Enrique.

Ex-treinador do Barcelona, clube onde comandou o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) e conquistou a Liga dos Campeões de 2014-15, o espanhol de 52 anos adotou uma postura diferente da usual no Catar. Luis Enrique estabeleceu uma comunicação direta com os torcedores ao longo do torneio e realizava livestreams em que falava sobre os jogos e também dava pitacos nas equipes adversárias.

Acusado de fugir do Brasil na Copa do Mundo

Por ter terminado a primeira fase do Mundial em segundo lugar no Grupo E, atrás do Japão, a Seleção Espanhola ficou no lado oposto ao do Brasil no chaveamento. Acusado por algumas pessoas de ter feito isso de forma proposital, o técnico minimizou o perigo da equipe comandada por Tite.

“Começamos o último jogo em primeiro lugar, depois ficamos em segundo e por três minutos em terceiro. Todo mundo fala que o Brasil tem que ser evitado, mas se a Suíça conseguisse fazer mais um gol terminaria em primeiro e o Brasil em segundo (no Grupo G)”, pontuou.

“Quem garante que o Brasil vai ganhar a partida (contra a Espanha)? Ninguém ganhou os três jogos. Quando o jogo chegar, haverá surpresas. Quem sabe qual lado da chave é fácil ou difícil? O importante é controlar o seu jogo”, rebateu.

“A Espanha pratica o melhor futebol da Copa do Mundo”

A fala mais polêmica de Luis Enrique, contudo, foi em referência à própria Espanha. Segundo o treinador, o elenco comandado por ele, que tinha um estilo de jogo ofensivo e com foco no toque de bola, apresentava o melhor futebol da Copa do Mundo.

“Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém”, disparou o espanhol após o empate por 1 a 1 com a Alemanha, na segunda rodada da fase de grupos.

“Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe”, complementou.

Essa afirmação foi vista com maus olhos por muitos e gerou diversas críticas ao técnico. Durante a transmissão da goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nessa segunda-feira, o narrador Galvão Bueno disse que Luis Enrique era “o cara mais metido do Mundial”.

“Vou mandar um recado para o cara mais metido dessa Copa do Mundo, que se chama Luis Enrique, técnico da Espanha. Ele falou: ‘só meu time joga bonito’. Aí, Luis Enrique, (esse gol do Brasil é) para você. Ele deve estar assistindo”, manifestou o jornalista da TV Globo.

Luis Enrique elogiou a Seleção Brasileira antes de ser eliminado por Marrocos

Antes de ser eliminado por Marrocos, Luis Enrique reagiu ao vivo ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Para o treinador, a goleada era um sinal de que a Seleção Brasileira está “ligando a máquina” na Copa do Mundo.

Não há nenhuma informação sobre o futuro do ex-meia-atacante no comando da Fúria. A Federação Espanhola irá avaliar se renova ou não o contrato do técnico, que tem vínculo apenas até o fim do Mundial do Catar.