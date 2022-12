Saiba quais jogadores se aposentaram de copas após o Mundial do Catar

A Copa do Mundo do Catar foi um Mundial com emoções do início ao fim. Algumas seleções foram consideradas surpresas, outras, zebras, mas um assunto vem preocupando o fã de futebol: qual jogador irá se aposentar de sua seleção após o fim da Copa de 2022?

Grandes jogadores fizeram parte de uma geração, outros fizeram história defendendo a camisa de seu país, e pensando nessa preocupação dos torcedores, decidimos listar alguns principais nomes que irão pendurar as chuteiras em suas seleções.

Lembrando que alguns nomes ainda deverão seguir representando suas seleções em outras competições menores.

Lionel Messi Nada melhor do que começar essa lista com o campeão da Copa do Mundo de 2022. O atacante chegou ao Catar com 35 anos de idade e bateu uma marca por ser um dos pouquíssimos nomes que já foram convocados e atuaram em cinco Copas do Mundo.

Após amistosos realizados em março deste ano, o craque argentino já havia manifestado suas vontade de se aposentar da seleção argentina após o Mundial.

O jogador disse que se sente bem, mas não sabe como estará sua carreira até a próxima Copa, que só acontecerá daqui três anos e meio.

“Já tenho a sorte de poder estar neste Mundial com 35 anos. Temos de ser realistas, mas me sinto muito bem fisicamente, melhor do que no ano passado”, relatou à DirecTV Sports.

“O Mundial será um momento de reflexão. Vai depender de como me sentir pessoalmente e fisicamente acima de tudo. Depois do Mundial veremos o que pode acontecer no nível da minha carreira”, finalizou o camisa 10, que conquistou sua primeira Copa do Mundo.

Angel Di María Seguindo na linha dos campeões da Copa de 2022, outro argentino que confirmou sua aposentadoria após o Mundial foi o meia Angel Di María.

Aos 34 anos, o atleta atuou em quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), foi decisivo para o título da Copa América em 2021 e um dos melhores em campo na final da Copa do Mundo do Catar.

“Depois do Mundial acho que é a hora. Há muitos garotos que estão à altura da seleção, crescendo e demonstrando um grande nível tanto nos seus clubes como na própria seleção”, disse o jogador em entrevista para o jornal Olé.

Thiago Silva O brasileiro e capitão da Seleção na Copa do Catar, Thiago Silva pode ter feito sua última participação em copas. O zagueiro desembarcou com 38 anos no Catar para o seu quarto mundial.

Na Copa deste ano, Thiago Silva superou Cafu e Dunga, tornando-se o jogador da Seleção que mais foi capitão em Copas do Mundo.

Em sua possível última Copa, o camisa três também tem o recorde de ser o único capitão em três edições diferentes de Copa do Mundo. Em 2014, Thiago Silva foi o capitão absoluto e em 2018 dividiu a braçadeira com o lateral-esquerdo Marcelo e o zagueiro Miranda. Com esse feito, o atleta ultrapassa Bellini (1958 e 1962), Dunga (1994 e 1998) e Cafu (2002 e 2006).

Robert Lewandovski Melhor jogador do mundo em 2020 e 2021, Robert Lewandovski também deve encerrar sua participação em mundiais. Ao ser perguntado sobre seu futuro na seleção após a eliminação contra a França nas oitavas, o jogador não demonstrou muita confiança em permanecer defendendo seu país em Copas.

“Fisicamente eu me sinto bem. A questão é que há outras coisas além do futebol e tenho que ver se a minha felicidade estará lá”, disse o polonês.

Sergio Busquets Aos 34 anos, e com títulos da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, Sergio Busquets anunciou a aposentadoria da Espanha. O jogador, que foi titular no Mundial do Catar com a seleção, relembrou a vitória na África do Sul, sobre a Holanda, e publicou um longo texto no Instagram.

Eden Hazard Após a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo do Catar, o atacante Eden Hazard, de 31 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção após 14 anos vestindo as cores dos Diabos Vermelhos. Um dos grandes destaques da “ótima geração belga”, Eden Hazard não conseguiu dar o encanto no Catar como fez na Copa de 2018.

Ao todo, Hazard jogou 125 jogos pela seleção belga, com 79 vitórias , 21 empates e 25 derrotas. Nesse período, o atacante anotou 33 gols.

Karim Benzema O francês e Bola de Ouro de 2022, Karim Benzema anunciou nas redes sociais, na manhã dessa segunda-feira (19/12), sua aposentadoria da seleção francesa.

O jogador foi convocado para defender a França na Copa do Mundo do Catar, mas uma lesão dias antes do início do Mundial o tirou da competição. Contudo, a recuperação do francês foi mais rápida do que era de se imaginar, mas por conflitos entre o jogador e a comissão técnica, Benzema não voltou a defender a seleção, e um dia após o fim da competição, o jogador anunciou sua aposentadoria.

Thomas Müller Campeão Mundial em 2014 no Brasil, o alemão Thomas Müller se consagrou como um dos maiores goleadores da Copa do Mundo, com 10 gols em mundiais.

Após não conseguir balançar as redes no Catar e a eliminação precoce da Alemanha, o atacante visivelmente emocionado, deu uma entrevista em tom de despedida em seu último jogo no torneio.

“Se este for meu último jogo, gostaria de dizer algumas palavras ao torcedor. Foi um enorme prazer. Tivemos ótimos momentos e tentei colocar meu coração em campo em todos os jogos. Sempre fiz o meu melhor”, comentou o jogador.

Luka Modric O meio-campista de 37 anos já havia anunciado de que a Copa do Catar seria seu último mundial.

O croata Luka Modric chegou no Catar com muitas especulações de que o jogador seria o destaque nessa edição do Mundial. Modric teve seu talento reconhecido após ajudar a seleção da Croácia a ficar em segundo lugar na Copa do Mundo da Rússia.

Luis Suárez O uruguaio desembarcou no Catar com 35 anos, e já foi um dos grandes referências em Copas do Mundo. Suárez viu sua carreira na seleção repleta de polêmicas, mas em muitos momentos sendo destacada por sua parceria com Cavani.

Em coletiva de imprensa durante a Copa do Catar, o atacante deixou claro que essa seria sua última Copa do Mundo.

“No clube você entrega todos os dias e precisa estar focado a todo momento, porém, quando você defende o país a sensação é diferente. São as últimas partidas que tenho pela Celeste e vou desfrutar da melhor maneira”, disse.

