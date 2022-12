Saiba qual foi a bolsa mais vendida e cobiçada por famosas em 2022

No momento, esqueça as bolsas da Chanel ou da Louis Vuitton: o acessório da vez é o modelo 1DR, da marca italiana Diesel. A it-bag foi a mais vendida de 2022, segundo a plataforma de tendências Lyst, e conquistou celebridades como Kylie Jenner, Julia Fox e Miley Cyrus.

Vem saber mais!

Segundo a empresa de tecnologia e moda Lyst, a “bolsa do ano” foi a 1DR da marca Diesel. Se você acompanhou as tendências que bombaram em 2022, provavelmente não se surpreendeu com a posição da peça nesse ranking.

A tendência Y2K – a sigla vem do inglês “Year 2 Thousand” e significa anos 2000 – resgatou os símbolos estéticos do começo do milênio. Foi justamente na virada do século que a Diesel estourou e conquistou fãs com uma moda sexy e irreverente.

No entanto, o resgate da Diesel não ocorre apenas pela nostalgia. A marca trabalhou para conquistar novos públicos. Desde 2020, quando Glenn Martens assumiu a direção criativa, a etiqueta busca resgatar o sucesso do passado, mas visando o presente – e o futuro.

A Diesel 1DR lembra o design da Baguette, da também italiana Fendi. São bolsas pequenas, de alças curtas, que ficam embaixo do braço

A parte da frente da bolsa é ocupada pela nova logo da Diesel, também criada pelo diretor criativo Glenn Martens

Na febre das microbolsas, a Diesel lançou a versão mini da 1DR Looks all-jeans e calças de cintura baixa têm brilhado nas coleções da Diesel por Glenn Martens. O estilista belga apostou todas as fichas na tendência Y2K e tem conquistado a geração Z.

Não à toa, a marca também conquistou a categoria “logo do ano” da Lyst. “A logo da Diesel captou o zeitgeist, definindo o mood de 2022″, justificou a empresa.

Além da sinergia com o desejo do público, a Diesel acaba sendo “mais acessível” financeiramente aos consumidores do que outras marcas de moda. A bolsa 1DR, por exemplo, pode custar menos de um quarto do que uma da Balenciaga, por exemplo.

Sob a gestão do estilista belga, no terceiro trimestre de 2022, a Diesel entrou para o ranking das marcas mais desejadas de moda

Glenn modernizou a Diesel e tornou o desfile da marca um dos mais aguardados da Semana de Moda de Milão. A grife tem conquistado clientes entre a geração Z

Visual all-jeans e bolsa de alça curta em baixo do braço: nada mais anos 2000 do que a produção acima da grife italiana Quem é fã Não que o preço dos itens de grifes pese no orçamento de celebridades, mas é fato que vários nomes tem uma Diesel 1DR para chamar de sua. Miley Cyrus apareceu com uma no Lollapalooza do Chile, em março. Kylie Jenner também postou um look do dia com o acessório.

Julia Fox, modelo e ex-namorada de Kanye West, foi outra que adquiriu uma versão da it-bag de 2022. Influencers de moda brasileiras, como Malu Borges e Jordanna Maia, também aderiram à tendência.

Não foi só a 1DR que bombou entre as celebridades: elas investiam em looks com todas as peças da Diesel

Uma das fashionistas de 2022, Julia Fox, com uma versão amarela da 1DR da Diesel

A influencer Malu Borges é uma que traduz as tendências internacionais em tempo recorde

Fã da Diesel: Jordanna Maia com full look da etiqueta italiana Bolsas de grife se tornaram, ao longo dos anos, objeto de desejo e símbolo de status de apaixonados por moda. Esses produtos podem ser a porta de entrada para novos consumidores e também movimentam um mercado de segunda mão e brechós especializados.

