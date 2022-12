Saiba quem são os 20 craques mais gatos e cobiçados da Copa do Mundo

A cada quatro anos, as seleções de cada país reúnem craques para irem em busca da tão sonhada taça de campeão mundial da FIFA. Fora a adrenalina e a emoção que o próprio futebol desperta no torcedor, é preciso reconhecer que, além de conquistarem o público pelo talento, determinados jogadores batem um bolão quando o assunto é beleza. E na Copa do Mundo do Catar não tem sido diferente!

Pensando nisso, a Coluna Claudia Meireles reuniu 20 atletas de várias nacionalidades que não passaram despercebidos em campo, tampouco nas redes sociais. Vamos aos refrescos!

1. Leon Goretzka (Alemanha) Em sua segunda Copa do Mundo pela seleção alemã, o meio-campista de 27 anos defende o Bayern de Munique. Mesmo que o time carrasco do 7×1 contra o Brasil tenha sido eliminado na fase de Grupos, Leon chama atenção por onde passa pelo seu físico escultural. Com quase 1,9 metro de altura, Leon tem um jeito sério e sensual, dentro e fora de campo.

2. Devis Epassy (Camarões) Epassy foi o goleiro que parou o time reserva da Seleção Brasileira na vitória de Camarões por 1×0. Aos 29 anos, o atleta participa de sua primeira Copa e destacou-se por sua beleza de tirar o fôlego, além de suas defesas e finalizações contra o país tropical.

3. Mason Mount (Inglaterra) O inglês de apenas 23 anos joga como meia na seleção da Inglaterra e no Chelsea. Em suas redes sociais, gosta de postar sobre vitórias, preparação e momentos com a família.

4. Cho Gue-Sung (Coreia do Sul) O atacante Cho Gue-sung, artilheiro da Coreia do Sul na Copa do Mundo, está chamando atenção no Mundial não apenas pelo bom futebol. Com o sucesso repentino no Catar, o jogador vem recebendo muitos pedidos de casamento e declarações de amor de fãs de K-Pop.

Antes do início da Copa, o atacante tinha apenas 20 mil seguidores no Instagram. Após o sucesso, o número subiu incrivelmente para 1,6 milhão.

5. Alisson Becker (Brasil) Nascido em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Alisson é o goleiro titular da Seleção Brasileira e joga pelo Liverpool. Com a transferência para o time inglês, o atleta tornou-se o goleiro mais caro da história do futebol — com 72,5 milhões de euros. Em 2019, Becker recebeu os prêmios de Luva de Ouro da Premier League, Melhor Goleiro da Copa América, Melhor Goleiro da UEFA e Melhor Goleiro do Mundo FIFA. Bonito e talentoso!

6. Rodrigo De Paul (Argentina) Aos 28 anos, Rodrigo faz sua primeira Copa do Mundo pela seleção argentina. Com 1,75 metro de altura, o meio-campista defende o Atlético de Madrid e chegou como uma peça fundamental para os hermanos irem até a final do mundial.

7. Kevin Trapp (Alemanha) O noivo da modelo brasileira Izabel Goulart atua como goleiro reserva do campeão mundial Manuel Neuer, na seleção alemã. O atleta de 32 anos nasceu na cidade de Merzig, e defende o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, desde 2018. Antes disso, o bonitão jogou ao lado de nomes brasileiros, como Neymar, Marquinhos e Thiago Silva, no PSG.

A primeira convocação para a seleção ocorreu em 2017 para jogos de amistosos. Em 2018, foi convocado para o mundial da Rússia.

8. Pablo Gavi (Espanha) Com apenas 18 anos, Gavi tem roubado a cena dentro e fora dos campos pelo talento e beleza. Nascido na cidade de Los Palacios y Villafranca, na Espanha, o jovem joga no meio de campo do Barcelona.

9. Daniel-Kofi Kyereh (Gana) Mesmo eliminado na fase de Grupos na Copa do Catar, o atacante Daniel-Kofi Kyereh não passou despercebido dos olhares do público. Com 26 anos, o jogador defende o time de SC Freiburg, da Alemanha.

10. Mbappé (França) Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o francês é conhecido pelo seus dribles e sua velocidade explosiva. Atualmente, defende o Paris Saint-Germain e a seleção da França.

Em 2018, no torneio da Rússia, ele foi eleito o jogador mais jovem a marcar em uma Copa e o segundo adolescente, depois de Pelé, a fazer gol em uma final do Mundial, com apenas 18 anos.

11. Yann Sommer (Suíça) Para além das defesas que renderam elogios, o atleta chamou atenção da web devido à beleza monumental. O “muso dos gramados” de 33 anos também gosta de cozinhar e já teve até um blog de receitas, batizado de Sommer Kotche.

O goleiro de 1,83 metro de altura costuma dividir detalhes da sua rotina nas redes sociais. O jovem atua na Alemanha, no time Borussia Mönchengladbach.

12. Shoja Khalilzadeh (Irã) O zagueiro iraniano conquistou o coração das torcedoras com seu jeito galã de novela. Com 33 anos, o bonitão defende o time Al-Ahli, da Arábia Saudita.

13. Gleison Bremer (Brasil) O zagueiro da Seleção Brasileira tem 25 anos e é novato em uma Copa do Mundo. Com 1,88 metro de altura, o baiano defende atualmente o time italiano Juventus.

14. André Silva (Portugal) O dono da camisa 9 de Portugal desperta suspiros não apenas pela habilidade dentro do campo, mas pelo físico, sorriso e sobrancelhas bem marcadas. O galã português foi convocado pela primeira vez para defender a seleção em 2016.

15. Memphis Depay (Holanda) Filho de pai ganês e mãe neerlandesa, Memphis bate um bolão dentro e fora das quatro linhas. Após a vitória contra os Estados Unidos pelas oitavas de final, o jogador de 28 anos tronou-se o segundo maior artilheiro da Holanda.

16. Christian Pulisic (Estados Unidos) Com 24 anos, o norte-americano defende a camisa 10 do Chelsea e dos Estados Unidos. Nascido na Pensilvânia, o atleta atua como meio-campista ou ponta.

17. Shogo Taniguchi (Japão) Shogo Taniguchi nasceu em Kumamoto, no Japão, em 1991. Com um estilo de jogo criativo e ofensivo, ele é um futebolista que atua como zagueiro e volante. Atualmente, joga no Kawasaki Frontale. Ele é frequentemente considerado um dos melhores zagueiros do mundo.

18. Seny Timothy Dieng (Senegal) Com 1,97 metro de altura, Seny defende o clube inglês Queens Park Rangers. Filho de pai senegalês e mãe suíça, o goleiro foi convocado para jogar pela seleção de Senegal pela primeira vez em 2014.

19. Jackson Irvine (Austrália) O australiano Jamie Maclaren, de 29 anos, fez sua segunda participação em uma Copa do Mundo em 2022. Atualmente, o atleta atua como meio-campista no St. Pauli, da Alemanha.

20. Marco Asensio (Espanha) O galã da seleção espanhola atua em várias frentes dentro do campo: meio-campista, meia-atacante, ponta-direita ou ponta-esquerda. Com 26 anos, Asensio estreou na seleção em 2016 e, desde então, arranca elogios por onde passa. Hoje, defende o Real Madrid.

