Saiba tudo sobre o “casamento secreto” de Silvio Santos

Apesar de ser considerado um dos apresentadores mais transparentes com o público, Silvio Santos já passou anos de sua vida mentindo sobre a família. Antes de Íris Abravanel, o dono do SBT foi casado com Maria Aparecida Vieira, de 1962 a 1977. Naquela época, ele escondia isso para manter uma imagem na TV.

Boa parte do público só foi descobrir o casamento 15 anos depois do fim. Segundo a série produzida por Marcus Baldini, o motivo dele esconder ser casado, foi o fato de querer se promover como galã de TV da época. Ser solteiro, segundo o diretor, deixava o público feminino cobiçando o apresentador.

