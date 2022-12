Saque extraordinário de R$ 1 mil do FGTS pode ser feito até hoje (15)

Os trabalhadores têm até esta quinta-feira (15) para movimentar os R$ 1 mil do Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que começou a ser liberado em abril passado para todos que tivessem algum saldo no FGTS.

O prazo para sacar o benefício se encerra para aqueles que não receberam os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem ou que tiveram os valores creditados, mas não realizaram movimentações no prazo de 90 dias. Não havendo qualquer movimentação, os valores retornam automaticamente à conta original do FGTS, conforme previsto na legislação.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o Saque Extraordinário foi creditado para cerca de 45 milhões e 900 mil trabalhadores; totalizando cerca R$ 31,7 bilhões. Mas segundo o último levantamento, divulgado pelo banco, que faz a gestão dos recursos, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda podem fazer a retirada, num total aproximado de R$ 8 bilhões.

Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS, no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque para liberação do valor. O dinheiro será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias corridos. Também é possível transferir o valor para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco.

Informações sobre o benefício podem ser obtidas por meio do App FGTS, no menu Saque Extraordinário; ou no telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para demais regiões.

Economia São Luís (MA) Sâmia Mendes / Guilherme Strozi Madson Euler – Repórter da Rádio Nacional FGTS saque Aniversário 104:00