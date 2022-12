Saques da poupança superam depósitos em R$ 7,4 bilhões em novembro

Os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 7,419 bilhões em novembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (6/12) pelo Banco Central (BC).

Segundo a instituição, os saques totalizaram R$ 311,998 bilhões no mês passado, enquanto os depósitos foram de R$ 304,580 bilhões.

De acordo com o BC, a saída líquida (diferença entre saques e depósitos) de R$ 7,4 bilhões foi a segunda maior para meses novembro desde o início da série histórica, em 1995.

A maior retirada para novembro aconteceu no ano passado, com a saída líquida de R$ 12,377 bilhões. Os valores são nominais, sem atualização pela inflação.

Acumulado de 2022 No acumulado do ano, os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 109,496 bilhões – o maior valor da série histórica para o período.

O número supera o recorde anterior, registrado nos 11 primeiros meses de 2015 (R$ 58,358 bilhões).

Em 2022, a poupança teve apenas um mês com mais entrada do que saída de recursos, em maio, com R$ 3,5 bilhões.

