SBT vai transmitir Um Maluco no Pedaço e Três é Demais em 2023

O SBT anunciou novidades em sua grade para o próximo ano e confirmou o retorno de Um Maluco no Pedaço, sitcom protagonizada por Will Smith, para o canal. Segundo o canal, a novidade é uma parceria com a Warner Bros.

A sitcom de sucesso será transmitida no canal de Silvio Santos a partir de 14 de janeiro de 2023, aos sábados.

Além de Um Maluco no Pedaço, que já foi transmitido no canal no fim da década de 1990, o SBT também anunciou que vai passar as cinco temporadas da nova versão de Três É Demais (Fuller House, no título em inglês).

Lanterna Verde, Scooby-Doo! E Convidados, Corrida Maluca (2017) e Yabba Dabba Dinossauros também estarão no SBT em 2023.

