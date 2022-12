Scaloni responde críticas sobre postura da Argentina após vencer a Holanda

A Argentina se prepara para enfrentar a Croácia pela semifinal da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o técnico Lionel Scaloni respondeu as críticas aos jogadores da Argentina pela postura provocativa adotada após a classificação nos pênaltis contra a Holanda.

“A partida do outro dia se jogou como tinha que se jogar, tanto do lado da Holanda quanto do lado da Argentina. Em partida assim, há diferentes momentos e pode haver discussões. Nós sabemos perder e sabemos ganhar”, disse Scaloni.

“Devemos desconsiderar todas as coisas que disseram. Respeitamos profundamente os rivais que jogamos contra. Perdemos com a Arábia Saudita e saímos calados, ganhamos no Maracanã e os jogadores se cumprimentaram”, completou o treinador, lembrando a vitória por 1 a 0 da Argentina sobre o Brasil na final da Copa América de 2021.

O jogo entre Argentina e Croácia será disputado nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio de Lusail. Na outra semifinal, França e Marrocos se enfrentam quarta, no mesmo horário, no Estádio Al Bayt.