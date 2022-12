Scaloni vê título merecido da Argentina e pede Messi na Copa 2026

A Argentina venceu a França nos pênaltis neste domingo e, com isso, conquistou a Copa do Mundo de 2022. Após a final, o técnico Lionel Scaloni afirmou que nem sequer imaginava ser campeão mundial e fez uma análise da partida.

“Gostaria de falar sobre o jogo e não apenas sobre o fato de sermos campeões mundiais porque esse jogo foi uma loucura… Fizemos um grande jogo e poderíamos ter finalizado em 90 minutos. Não tivemos tanta sorte, mas o que sentimos é realmente muito forte”, disse.

“Ser campeão mundial não era algo que eu tinha planejado, mas nós somos e acho que é merecido. Devemos destacar o estado de espírito desta equipa, a sua força é nunca admitir a derrota. Apesar dos dois gols da França, difíceis de sofrer, continuamos a jogar, como contra a Holanda”, ampliou.

O comandante aproveitou para falar de Lionel Messi. Eleito craque do Mundial do Catar, o camisa 10 foi o grande nome da Argentina no torneio. O atacante marcou sete gols e deu três assistências.

Scaloni exaltou o jogador de 35 anos e pediu para que ele dispute a Copa do Mundo de 2026. O atual atleta do Paris Saint-Germain, no entanto, já disse que o Mundial do Catar foi o seu último.

“Creio que tenha que guardar um lugar para ele no Mundial. Ele ganhou o direito de decidir o que quer fazer com sua carreira. É um prazer tê-lo treinado. O que ele transmite aos companheiros, eu nunca vi. Nunca vi alguém tão influente com seus companheiros de equipe”, comentou.

Por fim, o técnico fez questão de dedicar o título aos seus pais.

“Aos meus pais, sou o que sou graças a eles. Eles passaram por um momento difícil, agora estão bem e espero que estejam orgulhosos de seu filho. Penso também na minha esposa, nos meus filhos, em toda a minha família, que sofreu com a seleção”, finalizou.

A Seleção Argentina chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo da decisão, mas levou o empate na etapa final. Na prorrogação, os sul-americanos voltaram a ficar na frente, porém novamente viram os franceses igualarem. Já nos pênaltis, nada evitou o título argentino.

Com o resultado, portanto, a Argentina se consagrou tricampeã mundial. A seleção também conquistou a taça em 1978 e 1986.