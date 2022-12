‘Se algum idiota tinha dúvida, ele é o melhor’, diz De Paul sobre Messi

O volante Rodrigo de Paul reconheceu o mérito de Lionel Messi na conquista da Copa do Mundo pela Argentina neste domingo, com a vitória nos pênaltis sobre a França na final no Catar (4-2, depois de empate em 3 a 3), apontando o camisa 10 como “o melhor de todos os tempos”.

“Que ele aproveite, é o melhor de todos os tempos. Se algum idiota tinha dúvida, já não tem mais, ele é o melhor. Não vai haver ninguém como ele. Deve ser o homem mais feliz do mundo agora, e bem merecido”, disse o jogador do Atlético de Madrid em declarações ao canal Gol Mundial.

“Nascemos para sofrer. O argentino nunca pode ter um final tranquilo, mas assim se aproveita mais”, acrescentou De Paul após a cerimônia da entrega da taça.

“Esta equipe já tinha entrado para a história, mas já estava aí, estávamos vendo (a Copa) tão de perto… Quando ganhávamos por 2 a 0, sentíamos que não podia escapar. Agora desfrutamos mais e acho que o país deve estar muito feliz”, disse o argentino de 28 anos.

“O mais lindo é que entramos para sempre na história. Quando criança você sonha em jogar um Mundial, mas fazer isso ganhando… Fazia muitos anos que o nosso país não conseguia e é um presente que levo para toda a vida”, concluiu De Paul.