Sebrae revela sustentabilidade como valor em alta em pequenos negócios

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae revelou que a sustentabilidade vem ganhando importância entre os empresários do pequeno negócio. Segundo a analista do Sebrae Rio, Aline Barreto, a questão ainda é um diferencial mas no futuro próximo será um padrão.

Segundo a analista, a preocupação com as questões sociais e ambientais não só melhoram o mundo mas também geram novas oportunidades de negócios

A pesquisa do Sebrae mostrou que 71% das pequenas empresas fluminenses controlam o consumo de energia, 58% o de água e 56% o consumo de papel. Outras medidas que os pequenos negócios tomam são a separação de lixo para coletiva seletiva – praticada por 47% dos empreendedores; uso de matéria prima ou material reciclável na produção, que é feito por 30% dos empresários; e destinação adequada de resíduos tóxicos, feita por 23% dos donos de negócios.

